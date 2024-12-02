Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 17-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» (0:3).

- Я предполагал до матча, что игра получится непростая для «Краснодара», потому что «Спартак» в последнее время набрал приличный ход, у него кураж и победная серия в чемпионате. Так оно и получилось. Первый гол пришёл, можно сказать, из ничего, там можно было всё проконтролировать. Не смогли помешать Угальде, а он продемонстрировал умение решать ключевые моменты. Взял, принял мяч, прокинул между двумя и катнул мимо вратаря. Мне кажется, это в какой-то степени обескуражило «Краснодар», и у него появилась нервозность, которая привела ко второму пропущенному голу. Не знали, как выбить мяч, и в итоге Угальде сделал 0:2.

«Краснодар» не мог подобрать ключи к воротам «Спартака». Игра строилась на Кордобу, но Бабич просто связал его по рукам и ногам. Может, и судья пропускал некоторые эпизоды. Если бы арбитр посадил Бабича на жёлтую карточку, возможно, у Кордобы появилось бы на поле чуть больше свободы. А так Бабич постоянно держал Кордобу захватами, и тот нервничал, психовал, тратил свою энергию на недовольство и меньше концентрировался на игре.

Ещё хотелось бы отметить исполнение Барко в моменте с третьим голом, как он разобрался. Двигался, двигался с мячом, вроде все были рядом, но никто не накрыл его удар. Плюс, может, у Агкацева нога болела, поэтому он не лучшим образом оттолкнулся от газона.

У «Краснодара» сейчас нет куража, который был во время победной серии. Видать, спад всё-таки есть. Надо потерпеть, хорошо поработать зимой и вступить в весну уже во всеоружии, – сказал Селин.

Проиграв «Спартаку», «Краснодар» остался впереди его в турнирной таблице, но уже не на семь очков, а на четыре.