Борис Игнатьев – о поражениях «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива»: «Стечение обстоятельств»

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о результатах 17-го тура, в котором потерпели поражения первые три команды РПЛ – «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

«Это стечение обстоятельств. Это не значит, что они сели и договорились проиграть все матчи в один день. Так бывает футболе…но редко», – приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Примечательно, что все вышеперечисленные команды проиграли на своём поле, «Зенит» уступил «Крыльям Советов» (2:3), «Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3), а «Краснодар» был разгромлен московским «Спартаком» (0:3), поднявшимся на третье место в российской Премьер-лиге.