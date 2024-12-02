Кто отнял у «Ахмата» почти готовую победу над «Динамо»

Московское чудом отыгралось в выездном матче с «Ахматом». Кто помешал хозяевам одержать победу, объясняет «Евро-Футбол.Ру».

Статистика матча: владение мячом – 41:59, удары по воротам – 15:18, в створ – 6:6, угловые – 8:7.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ИГОРЬ ЛЕЩУК – 8,5. Забитый гол вратаря – всегда нечто нетривиальное. Тем более – когда он влияет на результат. И особенно – на последних минутах. Плюс Лещук ещё парировал удар Адамова прямо на последних секундах – иначе проиграло бы таки «Динамо». А ведь Игорь и вовсе мог не сыграть, если бы Лунёв не подхватил инфекцию.

ГИОРГИ ШЕЛИЯ – 3,5. Если посмотреть с другой стороны, то гол Лещука на совести Шелии. Мяч летел по дуговой траектории, опускалась сверху свечка, и вратарь «Ахмата» должен был если не ловить этот мяч, то хотя бы смахивать на новый угловой. Роберто Фернандес в данном эпизоде не особо мешал чужому голкиперу.

ФЕЛИППЕ КАРДОСО – 3,0. Если губивший эпизоды в первом тайме Тюкавин всполошился в глубине второго, то Кардосо за отведённое ему на поле время выделялся только с отрицательной стороны. Ладно, моменты создаёт Самородов, а не Кардосо, но Фелиппе почему стоит как вкопанный, когда Максим на потенциальный гол ему простреливает?

Кирилл Иванцов