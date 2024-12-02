В зимнее трансферное окно «Спартак» может купить защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева. При этом, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» могут оставить 23-летнего футболиста в махачкалинском «Динамо» – уже на правах аренды.

Наш источник отметил, что в «Спартаке» высоко оценивают потенциал Пальцева и не хотят, чтобы он оказался в конкурирующем клубе.

Напомним, что в сентябре Валентин Пальцев дебютировал за национальную сборную России. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 1,2 миллиона евро.