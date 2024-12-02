Лещук стал вторым вратарём, забившим гол в чемпионате России – кто был первым

В понедельничном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и московским «Динамо» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Столичная команда отыгралась в концовке, когда чудо-гол после подачи с углового забил подключившийся вратарь Игорь Лещук.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», Лещук стал вторым вратарём, забившим гол в чемпионате России. Первым был Андрей Новосадов, который в 2001 году забил за «Торпедо-ЗИЛ».

При этом важно отметить, что Новосадов в своё время забивал с пенальти, то есть ему отличиться в том моменте было проще, чем Лещуку в Грозном.