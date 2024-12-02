Лещук: «Считаю, что это наша бездарная игра в большей степени»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Динамо» Москва Игорь Лещук для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Эмоции больше положительные?

- Я все равно расстроен, потому что нужно было выиграть. Обидно проделать такую дорогу в Грозный и потерять очки.

- Все-таки, если смотреть на то, как складывалась игра и что забили в дополнительное время…

- Я считаю, что это наша бездарная игра в большей степени. Поэтому мы вышли неагрессивно, не зло, думали, что всё легко дастся. Там такие же футболисты играют против нас. У них желания было больше, поэтому игра сложилась настолько тяжело.

- Вспомните момент с голом. Мне показалось, что слишком рано вы пошли в штрафную, это было ваше решение, или вам подсказали со скамейки?

- Да. Мне Марцел сказал, чтобы я побежал. Игроки были против, наши, некоторые, сказали: «Вернись обратно». Но два раза сыграл. И при штрафном головой сыграл. Заработали угловой, и потом забил. Конечно, что забил - это больше случай, так что в целом касался мяча. Он там вверх полетел, неразбериха была.

- В самой концовке, наверное, ваш героизм закрепил сэйв, когда Адамов бил?

- Такой тяжелый момент. Он хорошо пробил, плотно, успел сократить, за счет этого хотя бы одно очко увозим.