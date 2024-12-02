Вратарь «Динамо» Лещук обошёл Соболева по голам в сезоне РПЛ

В понедельник вечером программу семнадцатого тура Российской премьер-лиги закрывал матч в Грозном между «Ахматом» и «Динамо». Грозненцы долгое время вели в счёте, пока в концовке голом не отметился вратарь Игорь Лещук. Динамовец подключился на розыгрыш углового и в борьбе с соперником смог кое-как пробить, после чего грубую ошибку в рамке ворот «Ахмата» допустил Гиорги Шелия.

Стоит отметить, что вратарь «Динамо» Игорь Лещук обошёл по количеству голов в этом сезоне Российской премьер-лиги нападающего «Зенита» Александра Соболева. Последний до сих пор имеет ноль в графе забитых мячей.