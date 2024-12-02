Горшков: «Соболев не оправдывает покупку»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков поделился своим мнением о выступлениях Александра Соболева за питерскую команду. По словам Горшкова, Соболев не оправдывает своё подписание.

«Что касается Соболева, то он сейчас вообще пока не оправдывает покупку. Была надежда, что при игре с двумя большими форвардами «Зенит» сможет вернуться в игру с «Крыльями». Но пока Александру не удаётся вписаться в игру команды», - цитирует Горшкова «Чемпионат».

Как известно, Александр Соболев в летнее трансферное окно перебрался в «Зенит» из «Спартака». С тех пор нападающий не забил ни одного гола в матчах за питерскую команду в Российской премьер-лиге.

«Зенит» после семнадцати туров располагается на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.