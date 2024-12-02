Лещук дал леща «Ахмату»: Вратарь «Динамо» забил спасительный гол после 90-й минуты

В последнем матче семнадцатого тура чемпионата России «Ахмат» принимал московское «Динамо». Грозненская команда находилась в поиске первой домашней победы в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

На эту неделю у «Ахмата» запланированы (один из них уже сыгран) два домашних матча. В игре с московским «Динамо» фаворитом, понятное дело, была гостевая команда как точно более классная. А вот в битве внутри зоны вылета между «Ахматом» и «Оренбургом» по-любому должна быть настоящая заруба.

Впрочем, уже против «Динамо» «Ахмат» серьёзно показал зубы. Команда Лички по-своему тоже пребывает в кризисе, теряет очков немало. От «Факела» в предыдущем туре «бело-голубые» пропустили на 90-какой-то там минуте и остались без трёх очков (без двух, если точнее). Победа в Грозном нужна была «Динамо», чтобы сравняться по очкам со «Спартаком» и «Локомотивом».

Но быстрый гол не захотели динамовцы. Гости согласились с первых минут на территориальное преимущество «Ахмата». И ладно, если бы без эксцессов. Но с ними. Артур Гомес под прессингом Тодоровича подарил мяч сопернику, и пришлось отрабатывать в обороне сделавшему обратный перехват Луису Чавесу.

«Ахмат» планомерно добрался до забитого гола к середине первого тайма. Тодорович закинул слева, Уткин пяткой продлил дальше из-под Роберто Фернандеса, и оставленный одиноким Самородов поразил дальний угол (1:0). Провисала левая зона обороны у московского «Динамо», провисала.

После навеса с противоположного фланга Гандри выиграл верховую борьбу (хотя вопрос, боролся ли на самом деле Чавес) и пробил головой в правый угол. Лещук отразил на край вратарской, откуда Самородов в упор ударил во вратаря. Был момент ещё у Максима, когда он запутался в мяче после углового.

В другой ситуации Самородов технично прокатил по газону Маричаля и прострелил слева, а Кардосо исполнил роль манекена, от которого мяч отскочил отнюдь не в сетку. Динамовцы после пропущенного гола немножко всё-таки всполошились, были подачи на Тюкавина, но оба раза Константин бил головой мимо.

На второй тайм москвичи вышли с атакующим настроением, однако напора гостей не хватало, что продавить «Ахмат». Никакого куража у «бело-голубых» не было, всё с трудом у них получалось. Или не получалось. Карраскаль пробил издали – Шелия справился, как и должен был. Увязли по такой игре визитёры, а на тройную замену Личка решился только в середине тайма – выпустил Гладышева, Бителло и Маухуба.

«Ахмат» играл на удержание, вроде ничего не предвещало момента гостей. Вдруг Тюкавин прострелил-ударил слева с острого угла из-под Гандри, мяч заметался, но стеной встали Шелия и его полевые партнёры.

В добавленное время Грулёв вышел на перспективную позицию и направил мяч прямо в Шелию. Не достоял «Ахмат» на рваных обрывках динамовских навалов – опять упустил домашнюю победу, как у него было раньше против «Крыльев Советов», против «Факела».

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Раз полевые игроки не могли спасти «Динамо» от поражения, значит, это сделал вратарь команды. Лещук пошёл на подачу углового. Бителло подал стандарт слева к ближнему углу вратарской, Лещук пробил головой парашютом, и мяч крайне неожиданно для Шелии опустился ему за шиворот (1:1). Кроме того, Лещук выручил «Динамо» и на последних секундах, отразив удар в упор Адамова после углового. «Ахмат» набрал десять очков, у «Динамо» теперь 32 балла – наверняка недовольны и там, и там.

Фото: ФК «Ахмат»

Кирилл Иванцов