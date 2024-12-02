Ньямси: «Локомотиву» сейчас нелегко»

Центральный защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился комментарием после поражения от «Химок».

Встреча 17-го тура чемпионата России завершилась неожиданным поражением «красно-зеленых» на своем поле со счетом 1:3.

— Тяжело принимать такие результаты. Мы хотели победить после поражения от «Химок» в первом круге. Команде сейчас действительно нелегко, — приводит слова Ньямси Legalbet.

По мнению защитника, «Локомотив» должен лучше играть в обороне, потому что были пропущены необязательные мячи, а свои моменты реализовать не удалось.

На данный момент «Локомотив» находится на четвертой строчке в РПЛ, имея в копилке 34 зачетных балла.