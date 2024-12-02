Маркиньос оценил свой выбор между «Спартаком» и «Локомотивом»

Атакующий полузащитник Маркиньос дал комментарий по поводу своего решения перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно. По словам 25-летнего бразильца, он не жалеет о своём выборе.

«Точно могу сказать, что не жалею, что перешёл в «Спартак», а не в «Локомотив». Не секрет, что было предложение от «Локо», но я выбрал «Спартак» – сейчас это самое главное. Здесь тренер, с которым мне комфортно», - цитирует Маркиньоса Sport24.

Всего за «Спартак» Маркиньос провёл 20 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт три результативных паса на партнёров.

«Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Деяна Станковича проведёт в субботу, 7 декабря, - против «Пари НН».