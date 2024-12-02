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«Я нахожусь в лучшей форме за последние два сезона» — Бакаев

02 Декабря 2024 • 20:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
08.12 14:00

Вингер «Химок» Зелимхан Бакаев высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

Напомним, с августа 2024 года Бакаев выступает за «Химки» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Зениту».

— Сейчас я нахожусь в лучшей форме за последние два сезона. Не скажу, что за все время, но за последние два сезона точно, — приводит слова Бакаева Legalbet.

В составе «Химок» 28-летний Бакаев принял участие в 17 встречах и стал автором шести забитых мячей.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Бакаева составляет 1,8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Зелимхан Бакаев

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