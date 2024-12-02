Орлов: «Клаудиньо превратился в обычного российского футболиста»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий о выступлениях атакующего полузащитника Клаудиньо из «Зенита». По словам Орлова, бразильский футболист стал играть значительно хуже.

«Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса. Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Клаудиньо провёл за «Зенит» 19 матчей. В них бразилец забил один гол и отдал пять результативных передач на партнёров.

«Зенит» после семнадцати туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.