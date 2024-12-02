Орещук ответил, сможет ли Глебов усилить «Динамо»

Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Динамо».

По мнению Орещука, Глебов подходит «Динамо», так как выполняет большой объем черновой работы.

— Я думаю, да, для «Динамо» это подспорье будет. Вопрос только в цене, если она адекватная будет, — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Глебов появился на поле в 22 встречах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет восемь миллионов евро.