Ненахов: Поражение от «Химок»? Обороняться должны все 11 человек

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о причинах поражения от «Химок».

Напомним, в рамках 17-го тура чемпионата России «железнодорожники» при своих болельщиках уступили «Химкам» со счетом 1:3.

«Это как раз то, о чем я говорю — обороняться должны не шесть, а все 11 человек. Все начинается от линии нападения», — заявил Ненахов «РБ Спорту».

Поражение от «Химок» опустило «Локомотив» на одну позицию в турнирной таблице. После 17 туров подопечные Михаила Галактионова находятся на четвертой строчке в РПЛ, имея в копилке 34 очка.

8 декабря «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча 18-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:30 по мск.