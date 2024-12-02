Орлов вынес вердикт по Соболеву в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу форварда «Зенита» Александра Соболева. Орлов считает, что Соболев не является футболистом, способным помогать питерцам на поле.

«Ну вышел он против «Крыльев» на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика – вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему?» - вопрошает Орлов, обращаясь к Семаку в интервью для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Александр Соболев в летнее трансферное окно перешёл в «Зенит» из «Спартака». С тех пор нападающий не оформил ни одного результативного действия в Премьер-лиге.

«Зенит» после семнадцати туров является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака сохранила первое место, хоть в воскресенье проиграла «Крыльям Советов» на своём поле со счётом 2:3.