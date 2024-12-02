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Галактионов запретил игрокам «Локомотива» разговаривать с арбитрами

02 Декабря 2024 • 20:13 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
08.12 19:30

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов высказался о судействе.

«Нам запрещено разговаривать с судьями — в том плане, чтобы не поворачивать их против нас. Они работают, они люди, они, как и футболисты, могут ошибаться», — приводит слова Ненахова портал «РБ Спорт».

Футболист отметил, что запрет на разговоры с арбитрами установил тренерский штаб «Локомотива».

После 17 туров команда Михаила Галактионова опустилась с третьего места на четвертое. В копилке «железнодорожников» 34 очка.

В следующем туре «Локомотив» встретится на выезде с «Краснодаром». Игра между командами пройдет 8 декабря.

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