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Чанов выделил главную проблему ЦСКА

02 Декабря 2024 • 19:53 Комментировать
Факел
...
ЦСКА Москва
08.12 16:30

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о проблемах столичного клуба.

— ЦСКА не хватает убийственного форварда в штрафной, каким был Вагнер, — заявил Чанов Legalbet.

По мнению специалиста, у ЦСКА хорошая оборона и центр поля, но главная проблема последних нескольких лет — реализация.

В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА не смог обыграть на своем поле «Рубин». Встреча завершилась со счетом 2:2.

На данный момент подопечные Марко Николича находятся на шестом месте в турнирной таблице, сумев набрать 31 очко.

Соперником ЦСКА в последнем матче 2024 года станет воронежский «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов

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