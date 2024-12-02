Орлов упомянул Роналду, Пеле и Марадону, говоря о спартаковце Угальде

В воскресенье «Спартак» обыграл на выезде «Краснодар» со счётом 3:0 в матче семнадцатого тура Премьер-лиги. Автором дубля стал нападающий «красно-белых» Манфред Угальде. Известный комментатор Геннадий Орлов восхитился первым голом костариканца. Орлов отметил, что Угальде после длинного паса убрал мяч так, что игроки «Краснодара» столкнулись.

«Потрясающее исполнение! Такие голы может забивать Криштиану Роналду. Раньше так действовали Пеле, Марадона. Это высший пилотаж! На таком участке обыграть двух соперников и направить мяч в цель. Невероятно», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По словам Орлова, этот гол пока что является лучшим в сезоне, ведь Угальде сделал всё в несколько касаний.