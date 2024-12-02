Сёмин назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин поделился комментарием о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— По мне, у «Зенита» конкурентов достаточно: «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», еще обязательно «Динамо» и, возможно, ЦСКА. Вот главные конкуренты «Зенита», — цитирует Сёмина Sport24.

По итогам 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея на счету 39 очков. На второй позиции идет «Краснодар» (38), а замыкает тройку «Спартак» (34).

Стоит сказать, что до зимней паузы клубам РПЛ осталось провести всего один тур, который состоится в ближайшие выходные дни.