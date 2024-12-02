Орлов: «Спартак» сейчас лучший в РПЛ – они претендуют на чемпионство»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал комментарий по поводу «Спартака». В воскресенье «красно-белые» разгромили на выезде «Краснодар» со счётом 3:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Деяна Станковича отстаёт на пять зачётных баллов.

«Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ – «Спартак». В последних матчах «красно-белые» показывают лучший футбол в лиге. Отставание от «Зенита» – всего пять очков. Так что команда Станковича – претендент на золотые медали», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов выразил восхищение нынешней формой «Спартака». Комментатор отметил то, что «красно-белые» показывают постоянный прессинг и отличную физическую готовность.

В последнем матче Премьер-лиги в 2024 году «Спартак» будет принимать «Пари НН». Игра пройдёт в субботу, 7 декабря.