Мостовой не готов тренировать ниже РПЛ: «Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов»

Александр Мостовой в обозримом будущем планирует начать тренерскую карьеру. Недавно известный в прошлом футболист прошёл стажировку в штабе Марцела Лички в «Динамо». При этом Мостовой не готов начинать тренерский путь в нижних лигах российского футбола. У экс-игрока «Сельты» спросили, может ли он принять предложение из второго или третьего по рангу дивизиона.

«Нет, на такое не готов. Ту же Вторую Лигу пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Ранее о готовности Александра Мостового работать заявлял известный тренер Олег Романцев.