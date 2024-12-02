«Ахмат» повёл в матче с московским «Динамо»

В последнем матче 17-го тура Премьер-лиги «Ахмат» принимает столичное «Динамо». Первая четверть поединка прошла без забитых мячей, и на 22-й минуте хозяева повели.

Передача Дарко Тодоровича с фланга, игра пяткой Даниила Уткина, который мягко скинул игровой снаряд Максиму Самородову, а последнему только и оставалось, что поразить дальний угол ворот Игоря Лещука - 1:0.

В онлайн-таблице «Ахмат» поднялся с 16-го места на предпоследнее, «Динамо» - пятое. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.