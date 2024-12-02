Кордоба: «Спартак» — самый сложный соперник «Краснодара» в этом сезоне РПЛ

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о самом тяжёлом сопернике в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

— Скорее всего, «Спартак». У нас не получился хороший матч. Но нельзя поддаваться панике, которая сейчас может появиться. Надо продолжать работать, — цитирует Кордобу портал «РБ Спорт».

1 декабря «Краснодар» на своем поле разгромно проиграл «Спартаку» со счетом 0:3, но при этом остался на втором месте в РПЛ.

В заключительном туре перед зимней паузой подопечные Мурада Мусаева примут у себя дома «Локомотив». Игра между командами пройдет 8 декабря, начало — в 19:30 по мск.