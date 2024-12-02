Джикия: «Соболеву нужно дождаться сборов»

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился советом для нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— Что делать Соболеву? Дождаться сборов. Хорошо их провести, — приводит слова Джикии портал «РБ Спорт».

Джикия отметил, что у него схожая ситуация с Соболевым, так как они оба пропустили полноценные сборы перед сезоном.

Напомним, Соболев присоединился к «Зениту» в августе. В рамках чемпионата России 27-летний футболист появился на поле в 11 играх, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Трудовой договор Соболева с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года.