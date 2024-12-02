Ташуев: «У нас есть свое противоядие, постараемся лишить «Динамо» козырей»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Мы посмотрели на состав и на заявку. Сегодня, наверное, один из первых матчей после вашего возвращения, когда у вас нет таких серьезных кадровых потерь. Так ведь?

- В принципе да, у нас только Антон Швец приболел, получив повреждение. А так да, вся обойма, кто-то форму набирает. У нас есть настоящий нападающий, нам нужна победа. Сейчас мы хотим играть в смотрибельный футбол. По всем параметрам, острым моментам, коэффициентам, обводкам, передачам находимся в лидерах. К сожалению, нет результата. Надо результат, чтобы все сражались за победу, это очень важно. Вообще судьбоносно.

- Несколько слов о «Динамо». Насколько это сложный соперник, насколько вам самому интересно играть против такой команды?

- За период времени я много сыграл, с «Ахматом» мы три матча сыграли и все выиграли, с «Факелом» две ничьи 0:0 и 1:1. Ясно, что там состав очень сильный. Посмотрели состав основной и резерв - примерно два равноценных состава. Футболисты в группе атаки очень квалифицированные. У нас есть свое противоядие, постараемся лишить их козырей.