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Личка: «Ахмат» показывает хорошую игру, только нет результата»

02 Декабря 2024 • 18:55 Комментировать
Ахмат
0:0
Динамо Москва
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие ожидания от игры?

- Ожидания? Мы знаем, что нам здесь будет тяжело, потому что команда «Ахмата» находится внизу таблицы. Но, к сожалению, у них не все получается. По игре «Ахмат» выглядит неплохо и показывает хорошую игру. Только нет результата. Поэтому мы сегодня настроены на сложную интенсивную игру. Надо не терять мячи. У нас процент точных передач высокий, но нельзя терять мячи, так как у соперника есть Садулаев, Уткин, Самородов, Кардосо сегодня играет, а в середине Силва и Камилов, которые могут быстро выходить в контратаку и умеют играть один в один. Мы должны иметь здесь хороший баланс. Посмотрим. Холодная погода, снег идет, но поле, как я видел, в отличном состоянии. В декабре такое поле - это очень хорошо.

- Ташуев старается играть в атаку, но при этом дает играть сопернику. Вам самому в такой футбол приятнее играть? Потому вы тоже приверженец атакующего футбола.

- Да, я всегда буду поддерживать философию атаки. Человек придет сюда, купит себе билет и что захочет увидеть? Я думаю, болельщику не интересно приходить на стадион, когда команда ставит автобус и ждет только какую-то контратаку или какой-то стандарт, чтобы выиграть 1:0.

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