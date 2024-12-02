Ковтун объяснил высокую результативность Угальде

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о том, почему форвард «красно-белых» Манфред Угальде стал много забивать.

«Тренер нашел ему удобную позицию. Угальде сам почувствовал уверенность, настало его время. Он очень индивидуально сильный футболист», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

В этом сезоне чемпионата России 22-летний Угальде забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 17 встречах. Стоит сказать, что костариканец является лучшим бомбардиром РПЛ, опережая ближайшего преследователя на четыре мяча.

7 декабря «Спартак» примет на своем поле «Пари НН». Начало игры 18-го тура РПЛ запланировано на 14:00 по мск.