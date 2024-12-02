Федорищев удивил – в письме в прокуратуру он неправильно истолковал контракт Солдатенкова

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в последнее время ведёт борьбу за честный спорт и честную финансовую политику в российском футболе. Однако есть ощущение, что Федорищев не до конца понимает футбольные процессы.

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал фрагмент письма Федорищева в прокуратуру. В числе прочего губернатор пожаловался на отсутствие экономической целесообразности в повышении опции выкупа Александра Солдатенкова (со 120 до 300 миллионов рублей) при продлении его контракта.

Очевидно, Федорищев не понял, что повышение суммы выгодно «Крыльям Советов», ведь клуб получит больше денег, если Солдатенкова кто-то захочет выкупить.