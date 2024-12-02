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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов указал на проблему «Краснодара»

02 Декабря 2024 • 18:37 Комментировать
Краснодар
0:3
Спартак Москва

В последних матчах Премьер-лиги «Краснодар» не впечатлял. Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2), после чего проиграла «Спартаку» (0:3). Это поражение стало для «быков» первым в нынешнем чемпионате.

По словам известного тренера Игоря Колыванова, спад «Краснодара» должен был произойти, учитывая неизменный основной состав.

«Краснодар» 17 матчей играет практически одним составом. Рано или поздно это должно было сказаться на игре и результатах. Наверное, какое-то давление и усталость сказывается на футболистах. Чувствуется, что команда не столь быстрая, как раньше», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

Колыванов отметил, что «Краснодару» было бы проще, если бы у них была более широкая обойма игроков.

«Краснодар» после семнадцати туров располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Колыванов

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