«Спартак» провёл тысячный матч в чемпионате России

Минувший матч против «Краснодара» стал для московского «Спартака» тысячным в рамках чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Игра 17-го тура РПЛ завершилась крупной победой команды Деяна Станковича со счетом 3:0.

По итогам 1000 матчей «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РПЛ за всю историю, имея в копилке 1846 очков. Кроме того, «красно-белые» являются самой результативной командой турнира (1773 забитых голов), а также лидером по количеству одержанных побед (535).

По тысяче матчей также провели ЦСКА и «Локомотив». На счету «армейцев» 1791 очков, а у «железнодорожников» 1752 зачетных балла.