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Галямин: «ЦСКА нужен форвард сильнее, чем Мусаев»

02 Декабря 2024 • 18:23 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что «армейскому» клубу нужен более сильный нападающий, чем Тамерлан Мусаев.

«Я не говорю, что Мусаев - плохой футболист, просто нужен нападающий сильнее. Он заслуженно лучший среди российских бомбардиров. Но если ставить большие цели, то нужен еще форвард», - передает слова Галямина Legalbet.ru.

В текущем сезоне Тамерлан сыграл за московский коллектив 17 поединков в Премьер-лиге, отметившись шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. В настоящий момент «армейцы» с 28 набранными баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Галямин Тамерлан Мусаев ещё теги
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