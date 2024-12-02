Галямин: «ЦСКА нужен форвард сильнее, чем Мусаев»

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что «армейскому» клубу нужен более сильный нападающий, чем Тамерлан Мусаев.

«Я не говорю, что Мусаев - плохой футболист, просто нужен нападающий сильнее. Он заслуженно лучший среди российских бомбардиров. Но если ставить большие цели, то нужен еще форвард», - передает слова Галямина Legalbet.ru.

В текущем сезоне Тамерлан сыграл за московский коллектив 17 поединков в Премьер-лиге, отметившись шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. В настоящий момент «армейцы» с 28 набранными баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.