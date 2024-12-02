Бабич пропустит матч с «Пари НН»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич не сможет помочь своей команды в предстоящем матче с «Пари НН». Об этом сообщает телеграм-канал «Хроники «Спартака».

По данным источника, с «Локомотивом» и «Краснодаром» Бабич играл на уколах, так как его по-прежнему беспокоит травма, полученная в расположении сборной Сербии. Утверждается, что в игре с «Пари НН» задействовать Бабича не будут.

В этом сезоне 28-летний защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и одним ассистом.

Встреча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» состоится 7 ноября, начало — в 14:00 по московскому времени.