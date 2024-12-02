Джикия уверен, что «Химки» останутся в РПЛ

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия поделился комментарием о борьбе за выживание в текущем сезоне РПЛ.

«Уверен в том, что у нас все получится. Если смотреть на таблицу и игры, которые предстоят после сборов, то там все игры, в которых надо забирать очки», — заявил Джикия порталу «РБ Спорт».

После 17 туров «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 16 баллов.

В следующем туре подмосковный коллектив встретится на выезде с «Динамо». Игра между командами состоится 8 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.