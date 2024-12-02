Тренер «Рубина» Рахимов высказался о возможном уходе Даку

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с журналистами дал комментарий насчет возможного ухода из клуба албанского форварда Мирлинда Даку.
«Не боюсь ли потерять Даку зимой? Он может потеряться, если в лес уйдет один. Он пока в Казани, все хорошо. Я не боюсь, что Даку может уйти зимой из команды», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Эксперты Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Мирлинда в шесть миллионов евро. Трудовое соглашение 26-летнего албанца с казанским клубом рассчитано до середины 2026 года.
В текущем сезоне Даку провел 18 поединков, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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