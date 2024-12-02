Тренер «Рубина» Рахимов высказался о возможном уходе Даку

«Не боюсь ли потерять Даку зимой? Он может потеряться, если в лес уйдет один. Он пока в Казани, все хорошо. Я не боюсь, что Даку может уйти зимой из команды», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».