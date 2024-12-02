В «Локомотиве» ответили на информацию об интересе «Спартака» к Ненахову и Сильянову

В прессе появилась информация о том, что «Спартаку» интересны два футболиста «Локомотива» - Максим Ненахов и Александр Сильянов. Комментарий на этот счёт дал Артём Загумённов, который в стане «железнодорожников» возглавляет пресс-службу.

«Локомотив» никогда не рассматривал и не собирается рассматривать продажу Ненахова или Сильянова», - цитирует Загумённова «Матч ТВ».

25-летний Ненахов оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 3,5 миллиона евро. 23-летний Сильянов, в свою очередь, оценивается в 6 миллионов евро.

Стоит сказать, что «Спартак» и «Локомотив» сейчас имеют по 34 очка в своих активах. «Красно-белые» идут выше, третьими, за счёт перевеса по личным встречам.