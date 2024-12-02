Полузащитник «Крыльев» Гарре: «Мы играем за Осинькина»

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре пообщался с представителями СМИ после гостевой победы над петербургским «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Мы играем за Осинькина. Мы его уважаем, и результат последних матчей это показывает. Наши поражения - это не его вина. Мы команда, поэтому проигрывают все», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 3:2. После 17 туров чемпионата России самарская команда набрала 18 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице.