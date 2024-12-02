Колыванов объяснил проблемы «Локомотива»

В двух последних матчах Премьер-лиги «Локомотив» огорчал своих фанатов, проигрывая «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3). Между этими играми команда Михаила Галактионова вылетела из Пути РПЛ в Кубке России из-за поражения от «Динамо» по пенальти. Комментарий по поводу проблем «железнодорожников» дал известный тренер Игорь Колыванов.

По мнению Колыванова, проблемы «Локомотива» связаны с недостаточно широкой обоймой – футболисты потеряли свежесть.

«У «железнодорожников» молодая команда, которая прошла 17 матчей 13-14 футболистами. Уже перед зимним перерывом у них просели ножки и видно, что они с натяжкой организуют быстрые атаки, контратаки и владеют мячом», - цитирует Колыванова «Чемпионат».

«Локомотив» на текущую минуту располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.