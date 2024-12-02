В «Динамо» объяснили отсутствие пяти игроков в заявке

В понедельник вечером «Динамо» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Ахмата». В заявке московской команды не осталось пяти футболистов – Андрея Лунёва, Фабиана Бальбуэны, Дениса Макарова, Луки Гагнидзе и Милана Майсторовича. Каждый из них отсутствует по медицинским причинам. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

«По медицинским причинам встречу пропускают Лунёв, Бальбуэна, Макаров, Гагнидзе, и Майсторович», - говорится в сообщении динамовцев.

Ознакомиться со стартовым составом «Динамо» можно в нашей новости.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Ахматом» и «Динамо» можно будет в текстовой трансляции.