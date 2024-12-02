Джикия рассказал, за счёт чего «Химки» обыграли «Локомотив»

Центральный защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу над московским «Локомотивом». Игра 17-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:1.

— Мы сделали то, что планировали. Не хочется громких слов и эйфории. В сезоне надо еще многое сделать, выходить с нижней части таблицы, — цитирует Джикию «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Химки» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 16 набранных очков.

В заключительном туре перед зимней паузой команда Франка Артиги встретятся на выезде с московским «Динамо».