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Тюкавин – в основе «Динамо» на матч РПЛ в Грозном

02 Декабря 2024 • 17:46 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 22 мин.

Программу семнадцатого тура Российской премьер-лиги в понедельник вечером будет закрывать матч между «Ахматом» и «Динамо». Наставник московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

Стартовый свисток футболисты «Ахмата» и «Динамо» услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы в Грозном «Динамо» по очкам догонит «Спартак» и «Локомотив». Если брать только очки, то сейчас эти команды делят третье место.

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Динамо Москва

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