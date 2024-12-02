Тюкавин – в основе «Динамо» на матч РПЛ в Грозном

Программу семнадцатого тура Российской премьер-лиги в понедельник вечером будет закрывать матч между «Ахматом» и «Динамо». Наставник московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лещук, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

Стартовый свисток футболисты «Ахмата» и «Динамо» услышат в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы в Грозном «Динамо» по очкам догонит «Спартак» и «Локомотив». Если брать только очки, то сейчас эти команды делят третье место.