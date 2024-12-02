Игрок «Спартака» Чернов: «Бабич съел Кордобу»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием после разгрома над «Краснодаром».

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:0. Чернов был в Краснодаре вместе с командой, однако в заявку на игру не попал.

— Ребят, всем привет! С победой! Прикольный матч. Срджан съел сегодня Кордобу, красавчик! Ждем последнюю игру с Нижним. Всем удачи, всех с победой! — сказал Чернов на видео в своем телеграм-канале.

Победа над «Краснодаром» позволила «Спартаку» подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 34 очка.