Колыванов: «Спартак» вернул должок за первый круг»

Футбольный специалист Игорь Колыванов высказал мнение о результате поединка 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

«Краснодар» находится не в лучшем состоянии - у них пошёл спад. «Спартак» же выиграл последние пять матчей, нашли оптимальный состав. «Спартак» вернул должок за первый круг», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что матч «Краснодара» и «Спартака» завершился со счетом 0:3.

По итогам 17 туров «быки» набрали 38 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Красно-белые» в свою очередь с 34 очками находятся на третьей строчке.