Садыгов: «По составу «Химки» не должны бороться за выживание»

Форвард подмосковных «Химок» Илья Садыгов поделился мнением о турнирном положении своей команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«По составу «Химки» - это не тот клуб, который должен бороться за выживание. Просто в начале сезона мы недобрали свои очки. Поэтому будем стараться догнать остальных», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги подмосковный коллектив на выезде играл против столичного «Локомотива». «Химки» одержали сенсационную победу со счетом 3:1. На сегодняшний день подмосковная команда с 16 баллами располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.