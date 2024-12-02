Абаев объяснил спад «Локомотива»

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о неудачных результатах «железнодорожников» в последних матчах.

По мнению Абаева, на результаты «Локомотива» влияет нестабильная игра молодых футболистов, о чем говорилось еще перед стартом сезона.

— Хотя мы видим, что даже опытный «Зенит» зачастую недооценивает своих соперников. Очень важно к каждому матчу подходить сверхмотивированным, — приводит слова Абаева «Чемпионат».

Напомним, «Локомотив» проиграл три последних матча в РПЛ и Кубке России.

После 17 туров подопечные Михаила Галактионова находятся на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 34 балла.