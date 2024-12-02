Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» высказались о работе Ганчаренко

02 Декабря 2024 • 17:09 Комментировать
Ростов
4:0
Пари НН

Александр Удальцов, который в «Пари НН» занимает должность спортивного директора, высказался о работе главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Ганчаренко принял «Пари НН» в октябре. С тех пор в семи матчах команда отпраздновала две победы при двух ничьих и трёх поражениях.

«Есть позитивные сдвиги, которые нам нравятся после прихода Виктора Михайловича. Мы понимаем, что ситуация в турнирной таблице на данный момент сложная: большое количество команд и достаточно плотная группа», - цитирует Удальцова «Чемпионат».

Удальцов отметил, что «Пари НН» нужно прибавлять за счёт работы на зимних сборах и усиления состава в ближайшее трансферное окно.

На текущий момент «Пари НН» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В семнадцати турах команда набрала шестнадцать очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Удальцов Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги

Новости по матчу

01 Декабря
15:40
Балахнин рассказал, какой момент его удивил в победном матче «Ростова» с «Пари НН»
30 Ноября
22:31
Генич – о Ганчаренко: «Нельзя наказывать тренера за слова, нельзя»
21:42
Карпин назвал причину, почему Осипенко отказался бить пенальти
21:39
Ганчаренко - о красной карточке после матча: «Я её не видел, это со слов кого-то»
21:38
Ганчаренко грозит длительная дисквалификация за угрозу арбитру 3
21:38
Президент «Ростова»: «Осипенко достоин играть в «Ювентусе»
21:33
Комаров: «Осипенко - штатный пенальтист, а тут он сам уступил и отдал пенальти»
21:05
Из-за кого «Ростов» так легко разорвал «Пари НН»: худшие игроки матча
20:54
Убийственные угловые «Ростова» и удаление Боселли сокрушили «Пари НН» на юге России
20:38
Комличенко забил четвёртый гол в ворота «Пари НН»
20:34
Лишь к зиме Саравия забил свой первый гол за «Ростов»
20:28
«Ростов» уже громит «Пари НН» 1
20:23
Магкеев получил травму в матче с «Ростовом»
20:16
Пономарёв: «Пьянича взяли на перспективу»
19:37
Осипенко открыл счёт в матче «Ростова» против «Пари НН»
18:54
Ганчаренко отметил, что не запрещал своим футболистам пользоваться телефонами
18:46
Карпин: «Не было и не было голов, а сейчас Голенков в двух играх три забил»
18:30
«Ростов» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 1
17:51
Карпин включил Роналдо в основу «Ростова»
02:11
Ростов - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Ноября
22:26
Ставка и прогноз на матч Ростов — Пари НН чемпионата России — 30 ноября 2024
17:10
Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина
16:55
Байрамян ответил, сколько ещё лет планирует играть
16:49
Камоцци назвал лучшего российского тренера
15:46
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ростов — Пари НН РПЛ — 30 ноября 2024
14:37
Шикунов — о Селихове: «Ростов» сделал хороший выбор»
14:30
«Карпин мог бы тренировать любую команду Европы» — Роналдо
12:56
Только у нескольких игроков «Ростова» зарплата привязана к валюте – Рыскин
28 Ноября
21:45
Президент «Ростова» ответил на вопрос о Карпине
20:57
Сутормин: «Сразу прочувствовал атмосферу в «Ростове»
27 Ноября
20:21
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов – Пари НН чемпионата России – 30 ноября 2024
19:30
«Весной вы не узнаете «Пари НН» — Сапета
25 Ноября
17:17
В «Пари НН» высказались о возможном подписании Игнатова и Ахметова
24 Ноября
21:33
Голенков: Я слышал, что Рыскин оценил меня в 80 млн евро 2
23 Ноября
17:14
Агент Сако рассказал, есть ли предложение от «Бреста»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели «Реал» обратился к «Барселоне» Роналду сделал заявление после второго дубля подряд «Реал» обратился к Зидану за помощью Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Бензема догнал Роналду по количеству голов Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
3.65 3.90 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Декабря
17:30 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Спартак» вернул должок за первый круг»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «По составу «Химки» не должны бороться за выживание»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Абаев объяснил спад «Локомотива»
17:09 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о работе Ганчаренко
17:07 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Зенит» не откажется от Соболева, если он будет забивать»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Бурлак назвал причину неудачной игры «Локомотива»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, может ли «Краснодар» выиграть РПЛ с Мусаевым
16:56 · Россия. Премьер-лига
Умяров провёл 150-й матч за «Спартак»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин дал прогноз, когда Россию вернут в турниры
16:47 · Россия. Премьер-лига
Шикунов встал на защиту Осинькина
16:47 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «С «Краснодаром» что-то происходит»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Динамо» ещё находится в чемпионской гонке»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал возможную причину спада «Локомотива»
16:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Всего одна команда не проиграла ни одного матча перед зимней паузой в Мелбет-Первой лиге 2024/2025: это не «Балтика»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Покинувший «Спартак» Амарал отказался от ответа на вопрос об Угальде
16:21 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос ответил на вопрос о чемпионстве «Спартака» со Станковичем
16:18 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «Крылья Советов» так бездарно начали, что здесь и Месси бы не помог»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Керсубини заявил, что многие хотят работать в «Спартаке»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци дал совет «Спартаку»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин заявил, что «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку
15:36 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о «Краснодаре» после 0:3 от «Спартака»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Пальцев может перейти в «Спартак» слухи
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Спартак» не продаст Угальде за 20 млн евро
15:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова высказался о трансфере в «Спартак»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Шикунов ответил, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул РПЛ
Все новости