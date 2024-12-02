В «Пари НН» высказались о работе Ганчаренко

Александр Удальцов, который в «Пари НН» занимает должность спортивного директора, высказался о работе главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Ганчаренко принял «Пари НН» в октябре. С тех пор в семи матчах команда отпраздновала две победы при двух ничьих и трёх поражениях.

«Есть позитивные сдвиги, которые нам нравятся после прихода Виктора Михайловича. Мы понимаем, что ситуация в турнирной таблице на данный момент сложная: большое количество команд и достаточно плотная группа», - цитирует Удальцова «Чемпионат».

Удальцов отметил, что «Пари НН» нужно прибавлять за счёт работы на зимних сборах и усиления состава в ближайшее трансферное окно.

На текущий момент «Пари НН» располагается на двенадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В семнадцати турах команда набрала шестнадцать очков.