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Прудников: «Зенит» не откажется от Соболева, если он будет забивать»

02 Декабря 2024 • 17:07 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Александре Соболеве.

«Может, он тренируется плохо, а может, тренируется хорошо, просто нет шанса. Всё зависит от него и его способностей. Если он будет забивать, то вряд ли клуб от него откажется», - передает слова Прудникова Metaratings.ru.

27-летний форвард перешел в «Зенит» из московского «Спартака» минувшим летом. Трансфер Соболева обошелся «сине-бело-голубым» в десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Александр провел десять поединков за петербургскую команду. Форвард пока не забивал в этом розыгрыше РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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