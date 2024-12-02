Бурлак назвал причину неудачной игры «Локомотива»

Экс-футболист московского «Локомотива» Тарас Бурлак высказался относительно неудачной игры «железнодорожников» в последних поединках. В рамках 17-го тура РПЛ столичный клуб проиграл «Химкам» (1:3).
«Самый взрослый и опытный - Дмитрий Баринов. Где-то должна была быть эта просадка. Были зависимы от голов Батракова, у Лёши тоже небольшой спад, но команда молодая, и это логично», - передает слова Бурлака Metaratings.ru.
После 17 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 34 балла. Подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч «железнодорожники» проведут против «Краснодара» в воскресенье, 8 декабря.
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