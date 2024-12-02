Сёмин ответил, может ли «Краснодар» выиграть РПЛ с Мусаевым

Известный тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, может ли Мурад Мусаев привести «Краснодар» к победе в чемпионате России.

«Почему нет? Он прекрасно руководит командой. У «Краснодара» есть свой стиль. Мы видим, что команда становится лучше. Заметен рост игроков. У Мусаева большие шансы. У него большая квалификация, и опыт у него есть», - цитирует Сёмина «Спорт День за Днём».

В воскресенье «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате России. Команда Мурада Мусаева на своём поле уступила «Спартаку», причём крупно – со счётом 0:3. «Быки» располагаются на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на одно очко.

Ближайший матч Премьер-лиги «Краснодар» проведёт в воскресенье, 8 декабря, - против «Локомотива» на своём поле.