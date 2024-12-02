Умяров провёл 150-й матч за «Спартак»

2 декабря «Спартак» разгромил на выезде «Краснодар» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 3:0.

Для 24-летнего полузащитника Наиля Умярова данный поединок стал 150-м в футболке «красно-белых». Как отмечает пресс-служба столичного клуба, Умяров — самый молодой игрок «Спартака» в XXI веке, достигший этой отметки.

Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. В 150 играх хавбек забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в три с половиной миллиона евро.